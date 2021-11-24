Интер благодаря дублю Джеко отобрал у Шахтера еврокубковую весну: видео голов

В среду, 24 ноября, донецкий Шахтер на выезде боролся с Интером в матче группового этапа Лиги чемпионов. После трех матчей между командами со счетом 0:0, традиция изменилась, но не в сторону "горняков".

Интер – Шахтер 2:0

Голы: Джеко, 61, 67

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Шахтер перед началом пятого тура имел в своем активе один забитый гол в Лиге чемпионов и столько же набранных очков. Шансы занять второе место есть, но перспективы такие себе – для выхода в 1/8 нужно дважды победить в двух матчах и надеяться, что Интер дважды проиграет.

Правда, форма "горняков" вызывала опасения – на выходных едва был обыгран Львовский Рух в чемпионате Украины. Интер в воскресенье в боевом матче переиграл лидера чемпионата Наполи (3:2) и идет на третьем месте в чемпионате с отставанием в четыре очка от неаполитанцев и земляков из Милана.

В матче первого круга Интер и Шахтер в третий раз подряд в личных встречах сыграли в безголевую ничью.

В первом тайме команды показали боевой футбол, но ближе к забитому голу был именно Интер, который и создал первый момент во встрече. На 12-й минуте Витао в подкате вынес прострел с вратарской линии прямо на ногу Барелли. Николо пробил над перекладиной.

Интеру даже удалось забить гол, правда вмешались VAR и на табло остались нули, причем в него попал Дармиан, который отдавал голевую подачу.

Впоследствии Джеко не сумел пробить Трубина метров с 10. В ответ Фернандо выбежал на Хандановича – только угловой. На 31-й минуте тот же Фернандо из-за дуги рубанул по воротам – Ханданович не контролировал, но снаряд прошел над перекладиной.

За несколько минут Трубин вылетел на Лаутаро, сократил сектор обстрела, присел на газон, но все же отбил мяч. Мартинес не реализовал выход один на один.

После перерыва миланцы наконец реализовали свое преимущество. На 61-й минуте Перишич навесил слева, Марлон вынес, Дармиан добивал – Марлон отбил, но Джеко с линии штрафной все же пробил Трубина.

Видео первого гола Джеко

Впоследствии тот же Джеко довел счет уже до разгромного – Перишич вырезал слева и Матвиенко позволил на дальней штанге Джеко с метра замкнуть навес.

Видео второго гола Джеко

В конце матча Шахтер был близок, чтобы отквитать хотя бы 1 мяч, но стойка была против. После красивой атаки Додо после паса Марлоса коротко пробил метров с 7 в правую стойку – мяч прокатился по линии, Мудрик в подкате не сумел добить.