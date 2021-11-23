Интер – Шахтер: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

В среду, 24 ноября, состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между Интером и Шахтером. Украинские болельщики могут посмотреть эту встречу по телевидению, а также онлайн.

Интер – Шахтер: где смотреть

Стартовый свисток судьи на "Джузеппе Меацце" прозвучит в 19.45. Посмотреть интересный матч Интер – Шахтер в Украине можно будет двумя способами:

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на платформе Megogo. Именно они официальные трансляторы Лиги чемпионов в Украине. Так что онлайн поединок Интер – Шахтер можно будет легально посмотреть именно у них.

у провайдера "Воля". Абоненты этого провайдера могут дополнительно подключить показ матчей Лиги чемпионов.

Матч Интер – Шахтер состоится в среду, 24 ноября. Начало матча в 19:45. Только победа в этом матче оставит шансы "горнякам" выйти в плей-офф Лиги чемпионов (при условии, что в параллельном матче Шериф проигрывает Реалу, а впоследствии Реал обыгрывает Интер, а Шахтер – Шериф).