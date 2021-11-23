Інтер – Шахтар: де дивитися

Стартовий свисток судді на "Джузеппе Меацце" пролунає о 19:45. Переглянути цікавий матч Інтер – Шахтар в Україні можна буде двома способами:

До слова Шахтар взяв на гру проти Інтера 23 футболістів: у списку присутній Коноплянка

  • на платформі Megogo. Саме вони є офіційними трансляторами Ліги чемпіонів в Україні. Тож онлайн поєдинок Інтер – Шахтар можна буде легально переглянути саме в них.
  • у провайдера "Воля". Абоненти цього провайдера мають змогу додатково підключити показ матчів Ліги чемпіонів.