Интер перестрелял Ювентус в драматическом финале Кубка Италии: видеообзор

Ювентус и Интер 11 мая сошлись в финале Кубка Италии. "Нерадзурри" только по итогам дополнительных таймов смогли добыть трофей.

Ювентус – Интер 2:4

Голы: Алекс Сандро, 50, Влахович, 52 – Барелла, 7, Чалханоглу, 80(п), Перишич, 99 (п), 102

Удаление: Аллегри (за пределами поля, Ювентус)

Болельщиков ждало интересное противостояние двух итальянских грандов. Уже на 7 минуте матча на табло исчезли нули. Барелла классно сместился ближе к центру штрафной и ударом из-за его пределов классно положил мяч у дальней штанги. Голкипер Ювентуса даже не успел среагировать на выстрел – 0:1, пишет 24 канал.

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Хозяева встречи имели несколько хороших поводов, чтобы уравнять и даже выйти вперед. Но вратарь "нерадзурри" творил чудеса на линии ворот. Именно он позволил Интеру уйти на отдых с минимальным преимуществом в счете.

Результат 0:1 держался на табло до 50 минут. Мяч лег под удар Сандро, вратарь коснулся ногой мяча, но спасти свои владения от пропущенного гола не сумел – 1:1.

Ударные две минуты выдали туринцы. Уже на 52-й минуте Ювентус повел в счете. Подопечные Аллегри классно выбежали в стремительную контратаку, которую окончил Влахович. Седьмой номер туринского клуба мастерски обыграл опекуна, с первого раза не смог переиграть голкипера, но после второго удара отправил мяч в сетку ворот Интера – 2:1.

За десять минут до окончания финала гости заработали право на пенальти, на газоне оказался Мартинес. Судья без колебаний указал на 11 метров. К отметке подошел Чалханоглу и мощным ударом в верхнюю девятку снял паучка с угла ворот соперника – 2:2.

Волшебник Перишич

В основное время команды больше не забивали. Футболисты перевели игру в дополнительные 15-минутные тайма, где сильнее уже были игроки Интера, особенно один – Перишич.

На 98-й минуте арбитр встречи поставил еще один пенальти, снова в ворота Ювентуса. Центральный защитник Интера Де Врей пал после контакта с соперником. 11-метровый удар на этот раз взялся выполнять Перишич. Голкипер Перин второй раз не угадал направление полета мяча – 2:3.

Еще в первом овертайме счет в матче стал 2:4. Перишич отличным ударом из-за пределов штрафной удвоил преимущество Интера.

Ювентус так и не смог отыграться в счете.

Интер – победитель Кубка Италии в сезоне-2021/2022.

Видеообзор зрелищного финала