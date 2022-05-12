Ювентус – Інтер 2:4

Голи: Алекс Сандро, 50, Влахович, 52 – Барелла, 7, Чалханоглу, 80 (п), Перішич, 99 (п), 102

Вилучення: Аллегрі (за межами поля, Ювентус)

На уболівальників чекало цікаве протистояння двох італійських грандів. Вже на 7-й хвилині матчу на табло зникли нулі. Барелла класно змістився ближче до центра штрафного та ударом з-за його меж класно поклав м'яч біля дальньої стійки. Голкіпер Ювентуса навіть не встиг зреагувати на постріл – 0:1, пише 24 канал.

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Господарі зустрічі мали декілька хороших нагод, щоб зрівняти та навіть вийти уперед. Але воротар "нерадзуррі" творив дива на лінії воріт. Саме він дозволив Інтеру піти на відпочинок із мінімальною перевагою у рахунку.

Результат 0:1 тримався на табло до 50-ї хвилини. М'яч ліг під удар Сандро, воротар доторкнувся ногою до м'яча, але врятувати свої володіння від пропущеного голу не зумів – 1:1.

Ударні дві хвилини видали туринці. Вже на 52-й хвилині Ювентус повів у рахунку. Підопічні Аллегрі класно вибігли у стрімку контратаку, яку закінчив Влахович. Сьомий номер туринського клубу майстерно обіграв опікуна, з першого разу не зміг переграти голкіпера, але після другого удару відправив м'яч у сітку воріт Інтера – 2:1.

За десять хвилин до закінчення фіналу гості заробити право на пенальті, на газоні опинився Мартінес. Суддя без вагань вказав на 11 метрів. До позначки підійшов Чалханоглу та потужним ударом у верхню дев'ятку зняв павучка з кута воріт суперника – 2:2.

Чарівник Перішич

В основний час команди більше не забивали. Футболісти перевели гру у додаткові 15-хвилинні тайми, де сильнішими вже були гравці Інтера, а особливо один – Перішич.

На 98-й хвилині арбітр зустрічі поставив ще одне пенальті, знову у ворота Ювентуса. Центральний захисник Інтера Де Врей впав після контакту з суперником. 11-метровий удар цього разу взявся виконувати Перішич. Голкіпер Перін вдруге не вгадав напрямок польоту м'яча – 2:3.

Ще у першому овертаймі рахунок у матчі став 2:4. Перішич відмінним ударом з-за меж штрафного подвоїв перевагу Інтера.

Ювентус так і не спромігся відігратись у рахунку.

Інтер – переможець Кубка Італії у сезоні-2021/2022.

Відеоогляд видовищного фіналу