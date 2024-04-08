Интер несется к чемпионству: курьезный гол не помешал миланцам одержать волевую победу – видео

Миланцы были явными фаворитами в бою против Удинезе и имели все шансы одержать победу более уверенно. Впрочем перед перерывом Интер пропустил очень смешной гол и едва не потерял очки.

Удинезе – Интер 1:2

Голы: Самарджич, 40 – Чалханоглу, 55 (пен), Фраттези, 90+5.

В чемпионате Италии подошел к завершению 31 тур Серии А. На понедельник была вынесена игра с участием действующего лидера турнирной таблицы Интера, который играл на выезде против Удинезе, пишет 24 канал.

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Курьезный гол в ворота Интера

Команда-хозяйка является борцом за выживание, тогда как Интер уверенно идет к Скудетто. Подопечные Симоне Индзаги перед игрой опережали Милан на 11 очков и могли лишь увеличить этот гандикап.

Интер владел тотальным преимуществом, но открыть счет удалось именно Удинезе. Под занавес первого тайма курьезным голом отметился Лазар Самарджич.

Серб выполнял прострел с фланга на партнера. Впрочем до мяча не добрался ни его одноклубник, ни защитники Интера. Вратарь "неррадзури" был дезориентирован, из-за чего и пропустил мяч в ворота.

Победа таки покорилась

Интер же прижал соперника во втором тайме. Гол от Карлоса Аугусто отменили из-за офсайда, но через несколько минут судья назначил пенальти в ворота хозяев.

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Вратарь Окое снес в своей площадке Тюрама и приговор без проблем реализовал Чалханоглу. Гости и дальше атаковали большими силами и смогли вырвать победу уже в компенсированное время. После дальнего удара Мартинеса мяч попал в штангу и отскочил к Фраттези.

Давиде оставалось добить снаряд в пустые ворота. Таким образом Интер увеличивает отрыв от Милана до 14 очков за семь туров до финиша. В свою очередь Удинезе остается на 15 месте, опережая зону вылета на два балла.

Видеообзор матча Удинезе – Интер