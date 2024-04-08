Удінезе – Інтер 1:2

Голи: Самарджич, 40 – Чалханоглу, 55 (пен), Фраттезі, 90+5.

В чемпіонаті Італії підійшов до завершення 31 тур Серії А. На понеділок була винесена гра за участю чинного лідера турнірної таблиці Інтера, який грав на виїзді проти Удінезе, пише 24 канал.

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Курйозний гол у ворота Інтера

Команда-господар є борцем за виживання, тоді як Інтер впевнено йде до Скудетто. Підопічні Сімоне Індзагі перед грою випереджали Мілан на 11 очок і могли лише збільшити цей гандикап.

Інтер володів тотальною перевагою, але відкрити рахунок вдалось саме Удінезе. Під завісу першого тайму курйозним голом відзначився Лазар Самарджич.

Серб виконував простріл з флангу на партнера. Втім до м'яча не дістався ані його одноклубник, ані захисники Інтера. Воротар "неррадзурі" був дезорієнтований, через що і пропустив м'яч у ворота.

Перемога таки підкорилась

Інтер же притиснув суперника у другому таймі. Гол від Карлоса Аугусто скасували через офсайд, але за кілька хвилин суддя призначив пенальті у ворота господарів.

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Воротар Окоє зніс у своєму майданчику Тюрама і вирок без проблем реалізував Чалханоглу. Гості і далі атакували великими силами та змогли вирвати перемогу вже у компенсований час. Після дальнього удару Мартінеса м'яч потрапив у стійку та відскочив до Фраттезі.

Давіде залишалось добити снаряд у порожні ворота. Таким чином Інтер збільшує відрив від Мілана до 14 очок за сім турів до фінішу. У свою чергу Удінезе залишається на 15 місці, випереджаючи зону вильоту на два бали.

Відеоогляд матчу Удінезе – Інтер