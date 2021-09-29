Доминирование Шахтера не перевоплотилось в гол
Донецкому клубу удалось взять первое очко в групповом раунде Лиги чемпионов. Шахтер был ближе к победе, но игроки Интера не позволили сопернику пробить прочную оборону команды.
Подробнее об игре Зеро – зеро: Шахтер в динамичном матче чудом не победил Интер в Лиге чемпионов
Клубы провели равный первый тайм, а вот во втором преимущество "горняков" было тотальным. Лучшим в составе команды Роберто Де Дзерби и в целом в игре стал бразилец Алан Патрик. Эксперты WhoScored оценили действия футболиста в 7.9.
Высокую оценку получили защитники донецкого клуба – Николай Матвиенко (7.3) и Исмаили (7.2). В составе Интера лучшим стал защитник Милан Шкриняр, который неоднократно разрушал атаки "горняков" – 7.8.
Шахтер – Интер: оценки игроков / Скриншот из WhoScored
- После второго тура группового раунда Интер и Шахтер идут на третьем и четвертом местах соответственно. У обоих клубов по одному очку.
- Группу неожиданно возглавил Шериф, который возглавляет Юрий Вернидуб – 6 баллов. Вторым с тремя пунктами идет мадридский Реал.
- В следующем туре команда Де Дзерби примет Реал (19 октября), а Интер дома сыграет против сенсации Лиги чемпионов Шерифа (19 октября).