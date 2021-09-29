Доминирование Шахтера не перевоплотилось в гол

Донецкому клубу удалось взять первое очко в групповом раунде Лиги чемпионов. Шахтер был ближе к победе, но игроки Интера не позволили сопернику пробить прочную оборону команды.

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Клубы провели равный первый тайм, а вот во втором преимущество "горняков" было тотальным. Лучшим в составе команды Роберто Де Дзерби и в целом в игре стал бразилец Алан Патрик. Эксперты WhoScored оценили действия футболиста в 7.9.

Высокую оценку получили защитники донецкого клуба – Николай Матвиенко (7.3) и Исмаили (7.2). В составе Интера лучшим стал защитник Милан Шкриняр, который неоднократно разрушал атаки "горняков" – 7.8.



Шахтер – Интер: оценки игроков / Скриншот из WhoScored