Интер – Милан 1:0

Гол: Мартинес, 34.

В чемпионате Италии прошел центральный поединок 21 тура. В "Дерби делла Мадоннина" сошлись чемпионы двух последних сезонов Серии А – Интер и Милан.

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Команда Стефано Пиоли попала в черную полосу этого года, разгромно проиграв три матча подряд. Это откатило ее на шестую строчку в турнирной таблице, но до второго Интера оставалось всего два очка.

Это отставание "россонери" могли играть в дерби, но форма команда далась в знаки. Интер владел явной инициативой, не позволив сопернику даже пробить в створ ворот Онана.

Сами же "змеи" забили победный гол в середине первого тайма после подачи углового. Лаутаро Мартинес отозвался на подачу от Чалханоглу и забил головой в ближний угол Тетерушана. Для аргентинца это 12-й гол в этом чемпионате.

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Интер имел еще моменты, чтобы сделать счет больше, но в конце концов ограничился минимальной победой. Она позволила подопечным Индзаги остаться вторыми.

Милан же засел на шестой строчке, но Аталанте и Лацио он уступает только по дополнительным показателям. Правда, у римлян еще есть игра в запасе, которую проведут в понедельник, 6 февраля, против Вероны.

Видеообзор матча Интер – Милан: