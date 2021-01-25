В рамках 1/4 финала Кубка Италии 26 января состоится миланское дерби. Интер и Милан определят, кто сыграет в полуфинале.

Источник: 24 канал

Интер и Милан проведут 227-й официальный матч в своей истории. Сейчас преимущество на стороне Интера – 82 победы. Милан получил на 5 побед меньше. Еще 67 матчей завершились вничью.

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Интер – Милан прогноз букмекеров на 1/4 финала Кубка Италии

В букмекерской конторе FavBet считают, что именно Интер фаворит в поединке с Миланом. Победу подопечных Антонио Конте в основное время оценивают коэффициентом 2,10.

Хоть Милан и лидер Серии А, это не имеет никакого значения в кубковой игре. На победу Милана в основное время коэффициент 3,50. Если же регламентированные 90 минут закончатся вничью – коэффициент 3,70.

В компании Marathonbet предлагают сделать ставку, кто выйдет в полуфинал. Выход Интера оценен коэффициентом 1,59. Если же Милан получит путевку в следующий раунд – коэффициент 2,36.

Отметим, что Милан в десяти последних матчах против Интера получил всего одну победу. Произошла она в октябре 2020 года.

Поединок четвертьфинала Кубка Италии Интер – Милан состоится во вторник, 26 января. Начало игры в 21:45.