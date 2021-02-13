Матчи чемпионата Италии в Украине транслируют телеканалы "Футбол 1", "Футбол 2" и "Футбол 3". Поединок Интер – Лацио в прямом эфире покажет "Футбол 2". Стоящее Антонио Конте показал руководству Ювентуса средний палец: видео Начало трансляции матча Интер – Лацио канале "Футбол 2" начнется в 21:40. Поединок начнется в 21:45. Смотреть онлайн Интер – Лацио можно на видеосервисе Oll.tv. Но стоит напомнить, что просмотр матча там платный – 109 гривен за месячный абонемент. Но он дает право просмотра всех футбольных матчей (а также обзоров), которые транслируют телеканалы "Футбол 1", "Футбол 2" и "Футбол 3". Эти же каналы, а также дополнительно Setanta Sport обойдется в 139 гривен в месяц. Компания также предлагает подписку xtra sport oll inclusive, куда входят не только спортивные каналы. Однако она обойдется в 189 гривен в месяц. Внимание. Интер после 21 матча набрал 47 очков и ведет борьбу с Миланом за победу в Серии А. В то же время Лацио за такое же количество поединков набрал 40 очков. Поэтому римлянам следует побеждать Интер, чтобы окончательно не выбыть из борьбы за Скудетто.