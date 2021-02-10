Интер сыграл вничью с Ювентусом (0:0) в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии и по сумме двух матчей (1:2) покинул турнир.

Во время матча наставник "нерадзурри" Антонио Конте, идя в раздевалку после первого тайма, показал средний палец руководству туринского клуба.

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Президент Ювентуса Андреа Аньелли допустил в адрес наставника Интера оскорбительное выражение. Аньелли, как утверждает источник, сказал в адрес Конте следующую фразу: "Заткнись, засранец".

На это Антонио Конте ответил: "Ювентус должен говорить правду. Думаю, четвертый судья слышал и видел, что происходило на протяжении всего матча. На мой взгляд, они должны быть более вежливыми. Им нужно больше спортивного мастерства и уважения к тем, кто работает".

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Противостояние Интера и Ювентуса

Первый полуфинальный матч между Интером и Ювентусом состоялся неделю назад, 2 февраля, в Милане, на стадионе "Джузеппе Меацца". Победу одержали "бьянконери" – 2:1. На гол Лаутаро Мартинеса дублем ответил Криштиану Роналду.

Таким образом, Ювентус вышел в финал Кубка Италии. В финальном матче подопечные Андреа Пирло сыграют с победителем пары Аталанта – Наполи (10 февраля).