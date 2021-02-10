Антонио Конте показал руководству Ювентуса средний палец: видео
Интер сыграл вничью с Ювентусом (0:0) в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии и по сумме двух матчей (1:2) покинул турнир.
Во время матча наставник "нерадзурри" Антонио Конте, идя в раздевалку после первого тайма, показал средний палец руководству туринского клуба.
Смотрите также: "Сухая" ничья с Интером вывела Ювентус в финал Кубка Италии: видео
Президент Ювентуса Андреа Аньелли допустил в адрес наставника Интера оскорбительное выражение. Аньелли, как утверждает источник, сказал в адрес Конте следующую фразу: "Заткнись, засранец".
На это Антонио Конте ответил: "Ювентус должен говорить правду. Думаю, четвертый судья слышал и видел, что происходило на протяжении всего матча. На мой взгляд, они должны быть более вежливыми. Им нужно больше спортивного мастерства и уважения к тем, кто работает".
Видео эпизода
Противостояние Интера и Ювентуса
Первый полуфинальный матч между Интером и Ювентусом состоялся неделю назад, 2 февраля, в Милане, на стадионе "Джузеппе Меацца". Победу одержали "бьянконери" – 2:1. На гол Лаутаро Мартинеса дублем ответил Криштиану Роналду.
Таким образом, Ювентус вышел в финал Кубка Италии. В финальном матче подопечные Андреа Пирло сыграют с победителем пары Аталанта – Наполи (10 февраля).
Поделиться новостью
-
Приедет ли Илон Маск в Украину и полетит ли украинец на Луну: интересные ставки от букмекеров2 февраля , 12:05
-
Супербоул 2021: анонс и прогноз на финальный матч Национальной футбольной Лиги7 февраля , 12:00
-
Никто не знает как с ним боксировать, – Усик назвал наиболее перспективного украинского боксера4 февраля , 21:17