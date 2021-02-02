2 февраля Интер принимает Ювентус в полуфинальном матче Кубка Италии. Онлайн-трансляция встречи – на Спорт24.

Источник: 24 канал

Путь Интера в полуфинал был намного сложнее. Сначала команда Антонио Конте только в овертайме на выезде дожала Фиорентину, а неделю назад в драматическом и жарком поединке обыграла еще одного своего вечного соперника – Милан – со счетом 2:1. Победный гол в компенсированное ко второму тайму время роскошным ударом со штрафного забил Кристиан Эриксен, которого за последний год в Италии не критиковал только ленивый.

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Для Ювентуса предыдущие две стадии были намного проще. В 1/8 финала подопечные Андреа Пирло обыграли аутсайдера Серии А Дженоа, а неделю назад в четвертьфинале легко разобрались с представителем Серии Б.

Совсем недавно Интер и Ювентус встречались в рамках 18 тура Серии А. Тогда на "Сан-Сиро" уверенную и заслуженную победу одержали хозяева, которые полностью обыграли "старую синьору". Таким образом, за менее чем месяц Интер и Ювентус сыграют между собой целых три раза.

Интер – Ювентус: онлайн-трансляция