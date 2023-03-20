Інтер – Ювентус 0:1

Гол: Костич, 23

Вилучення: Д'Амброзіо, 90+8 – Паредес, 90+8

Матч розпочався з контролю м'яча та атак Інтера. Барелла перевірив пильність голкіпера ударом з-за меж штрафного майданчика. Щенсний вперше продемонстрував свою майстерність у рамці воріт, пише 24 канал.

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Через декілька хвилин знову Барелла був у центрі уваги. Лукаку класно обігрався із Ніколо, але знову зударом Барелли впорався польський голкіпер Ювентуса.

Натомість туринський клуб першим відкрив рахунок у зустрічі. Рабйо організував швидку контратаку гостей, яка закінчилась ударом Костича у дальній кут. Воротар Інтера Онана навіть не встиг зреагувати на постріл – 0:1 на користь Ювентуса.

Туринці організували декілька гострих моментів, але не змогли завдати останнього удару. Наприкінці першого тайму Лукаку головою пробив вище воріт.

У другому таймі команди мали декілька небезпечних моментів. Удари Влаховіча, Локателлі, Чалханоглу були повз ворота, або голкіпери були на місці.

Друга 45-хвилинка не подарувала нам голів, за те було два вилучення у складах обох команд. Д'Амброзіо та Паредес отримали червоні картки.

Єдиний гол Костича приніс Ювентусу виїзну перемогу над Інтером 0:1.

Це подарунок для Лаціо від туринців. "Орли" у поточному турі переграли Рому та випередили Інтер у турнірній таблиці. Тепер відставання "нерадзуррі" від другого Лаціо складає 2 очки – 52 проти 50 в Інтера.

Ювентус із 41 балом йде на сьомому місці.

Інтер – Ювентус: відеоогляд матчу