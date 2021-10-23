Интер – Ювентус: где смотреть матч Серии А

23 октября 2021 , 22:48
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Источник:

24 канал

Интер будет принимать Ювентус 24 октября в матче центрального тура Серии А. В Украине болельщики эту встречу могут посмотреть по телевидению, а также онлайн.

Поединок Интер – Ювентус состоится в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца". Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.

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Интер – Ювентус: где смотреть

С 2021 года матчи итальянской Серии А больше не будут на каналах "Футбол 1/2/3". Поединки итальянского чемпионата доступны исключительно на платформе Megogo.

Посмотреть матч можно на нескольких основных подписках:

  • "Спорт" (спортивные каналы в пакете – Megogo "Футбол 1/2/3/4", Setanta Sports, Setanta Sport +) – 199 гривен месяц;
  • "Оптимальная" (спортивные каналы в пакете – Setanta Sports, Setanta Sport +) – 199 гривен месяц;
  • "Максимальная" (спортивные каналы в пакете – Megogo "Футбол 1/2/3/4", Setanta Sports, Setanta Sport +) – 299 гривен в месяц.
Автор: Юрій Семенюк