Динамо – Днепр-1: где смотреть
Динамо примет Днепр-1 на НСК "Олимпийский" в Киеве. Игра начнется в 17:00.
К слову Сможет ли Динамо реабилитироваться за фиаско с Барселоной: прогноз на матч с Днепром-1 в УПЛ
Центральный матч 12 тура УПЛ покажет телеканал "2+2". Трансляция с НСК "Олимпийский" начнется в 16:55.
Кроме того, поединок будет транслироваться онлайн на официальном ютуб-канале Динамо и канале Football Hub на ютуб.
Трансляция на Football Hub начнется в 16:00. Зато на клубном канале Динамо начало трансляции матча запланировано в 17:00.
- После 11 туров Динамо набрало 29 очков и возглавляет турнирную таблицу. В пассиве "бело-синих" только две ничьи и ни одного поражения. В отличие от Лиги чемпионов, в УПЛ киевляне чувствуют себя комфортно.
- В 12-м туре Динамо придется противостоять Днепру-1, который в этом сезоне претендует на бронзовые награды чемпионата. За 11 матчей подопечные Игоря Йовичевича набрали 22 очка и демонстрируют неплохой футбол.