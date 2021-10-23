Поєдинок Інтер – Ювентус відбудеться у Мілані на стадіоні "Джузеппе Меацца". Зустріч розпочнеться о 21:45 за київським часом.
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Інтер – Ювентус: де дивитися
З 2021 року матчі італійської Серії А більше не будуть на каналах "Футбол 1/2/3". Поєдинки італійського чемпіонату доступні винятково на платформі Megogo.
Переглянути матч можна на декількох основних підписках:
- "Спорт" (спортивні канали в пакеті – Megogo "Футбол 1/2/3/4", Setanta Sports, Setanta Sport +) – 199 гривень місяць;
- "Оптимальна" (спортивні канали в пакеті – Setanta Sports, Setanta Sport +) – 199 гривень місяць;
- "Максимальна" (спортивні канали в пакеті – Megogo "Футбол 1/2/3/4", Setanta Sports, Setanta Sport +) – 299 гривень на місяць.