Поєдинок Інтер – Ювентус відбудеться у Мілані на стадіоні "Джузеппе Меацца". Зустріч розпочнеться о 21:45 за київським часом.

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Інтер – Ювентус: де дивитися

З 2021 року матчі італійської Серії А більше не будуть на каналах "Футбол 1/2/3". Поєдинки італійського чемпіонату доступні винятково на платформі Megogo.

Переглянути матч можна на декількох основних підписках: