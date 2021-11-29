Усиление обороны

23-летнего защитника рассматривают на место Дензела Дюмфриса. Нидерландский футболист, который за 15 матчей отдал три ассиста, совсем не оправдывает доверие тренерского штаба. Поэтому "нерадзурри" ищут усиление на эту позицию.

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Главный наставник итальянского клуба заинтересован в приобретении игрока "горняков". Но Интер может напугать стоимость трансфера Додо. Шахтер хочет выручить за продажу бразильца солидную сумму в размере минимум 25 миллионов евро.

К слову. У Додо есть действующий контракт с донецким клубом, который рассчитан до конца августа 2025 года. По данным Transfermarkt, его стоимость составляет 20 миллионов евро.

Интер после 14-ти сыгранных туров замыкает тройку лидеров итальянской Серии А. В Лиге чемпионов после 5-ти туров группового раунда "нерадзурри" занимают второе место в группе D, в которой выступает донецкий Шахтер. Правда, "горняки" уже потеряли все шансы на еврокубковую весну.

Напомним, что Шахтера и Интер дважды играли в нынешней Лиге чемпионов. Первая встреча завершилась нулевой мировой, а вот во втором матче итальянцы обыграли дома подопечных Роберто Де Дзерби (2:0).

Карьера Додо в Шахтере