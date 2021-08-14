Динамо сыграет с Интером: онлайн-трансляция матча

14 августа 2021 , 18:30
Читати новину українською

Источник:

24 канал

Киевское Динамо сыграет с чемпионом Италии миланским Интером товарищеский матч. Команды встретятся 14 августа в Монце на стадионе Brianteo.

Поединок между Интером и Динамо начнется в 19:30 по киевскому времени. Команды впервые сыграют товарищеский поединок между собой.

Кстати Лидер Динамо получил предложение бесплатно переехать в Италию

В Украине матч Интер – Динамо в прямом эфире покажет телеканал "2+2". Начало трансляции в 19:25.

Также товарищескую игру Интер – Динамо можно просмотреть онлайн. Трансляцию поединка проведет ютуб-канал киевского Динамо и FootballHub.

На FootballHub студия начнется в 18:30.

Интер – Динамо: онлайн-трансляция матча

  • Динамо и Интер четыре раза встречались в официальных матчах. В 2003 году Интер победил киевлян дома в Лиге чемпионов (2:1), а в Киеве сыграли вничью (1:1). Через 6 лет Динамо вырвало у Интера ничью на выезде (2:2), но проиграло дома (1:2). Матчи также состоялись в рамках Лиги чемпионов.
Автор: Михайло Гема