Динамо сыграет с Интером: онлайн-трансляция матча

Киевское Динамо сыграет с чемпионом Италии миланским Интером товарищеский матч. Команды встретятся 14 августа в Монце на стадионе Brianteo.

Поединок между Интером и Динамо начнется в 19:30 по киевскому времени. Команды впервые сыграют товарищеский поединок между собой.

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В Украине матч Интер – Динамо в прямом эфире покажет телеканал "2+2". Начало трансляции в 19:25.

Также товарищескую игру Интер – Динамо можно просмотреть онлайн. Трансляцию поединка проведет ютуб-канал киевского Динамо и FootballHub.

На FootballHub студия начнется в 18:30.

Интер – Динамо: онлайн-трансляция матча