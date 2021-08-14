Поєдинок між Інтером та Динамо розпочнеться о 19:30 за київським часом. Команди вперше зіграють товариський поєдинок між собою.
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В Україні матч Інтер – Динамо в прямому ефірі покаже телеканал "2+2". Початок трансляції о 19:25.
Також товариську гру Інтер – Динамо можна переглянути онлайн. Трансляцію поєдинку проведе ютуб-канал київського Динамо та FootballHub.
На FootballHub студія розпочнеться о 18:30.
Інтер – Динамо: онлайн-трансляція матчу
- Динамо та Інтер чотири рази зустрічалися в офіційних матчах. У 2003 році Інтер переміг киян вдома у Лізі чемпіонів (2:1), а в Києві зіграли внічию (1:1). Через 6 років Динамо вирвало в Інтера нічию на виїзді (2:2), але програло вдома (1:2). Матчі також відбулися у рамках Ліги чемпіонів.