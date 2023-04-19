Интер – Бенфика: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Интер и Бенфика определят последнего участника полуфинала Лиги чемпионов. Их матч состоится в среду. 19 апреля. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Интер – Бенфика.

Итальянский город Милан вполне может рассчитывать на то, что футбольный клуб отсюда сыграет в финале Лиги чемпионов. Ведь накануне именно Милан прошел Наполи в четвертьфинале Лиги чемпионов. А теперь это может сделать и Интер. Так что в полуфинале вполне может быть Derby della Madonnina. Правда, для этого Интер еще предстоит пройти Бенфику. Но первый шаг для этого "нерадзурри" уже сделали, когда на выезде обыграли соперника.

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Первый матч между командами был довольно ровным. Но именно Интеру удалось дважды забить во втором тайме и победить. Хотя до этого команда шесть матчей не могла победить (да и после победы над Бенфикой проиграла в чемпионате Италии).

А вот Бенфика тоже вошла в "черную полосу" – проиграла уже три матча подряд и несколько осложнила себе борьбу за трофей в чемпионате Португалии. И оказалась на грани вылета из Лиги чемпионов. Ведь "орлам" нужно побеждать с разницей в два гола на выезде.

Хоть это и кажется сложной задачей, но Бенфика уже в этом сезоне побеждала в Италии. Правда, тогда удалось обыграть Ювентус на выезде со счетом 1:2, что на этот раз окажется недостаточно.

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Матч Интер – Бенфика начнется в 22:00. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Интер – Бенфика.

Интер – Бенфика онлайн