Не оправдали ожиданий фанатов: Интер выбил Аталанту из Кубка Италии – видеообзор

Во вторник, 31 января. Интер сыграл в дерби против Аталанты в рамках 1/4 финала Кубка Италии. "Нерадзурри" минимально обыграли бывший клуб Руслана Малиновского.

Интер – Аталанта 1:0

Гол: Дармиан, 57

Интер и Аталанта выдали равный первый тайм, поэтому слишком острых моментов у обеих команд не было. Несколько раз воротам хозяев угрожал Сапата, но то мяч полетел мимо ворот, то голкипер Интера был на месте, пишет 24 канал.

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"Нерадзурри" ответили ударом головой от Лукака, пробившего прямо в руки голкипера Аталанты.

Бога выполнил острую передачу верхом. Сапате немного не хватило, чтобы дотянуться до отлетевшего под удар Мехле мяча, но защитнику клуба из Бергамо не удалось размочить нули на табло.

Прекрасный момент был у Сапаты. Дуван откликнулся на классное заброс в штрафной Интера, но пробил мимо ворот, упустив прекрасную возможность.

На 57-й минуте хозяевам удалось забить. Дармиан стал автором окончания классной атаки Интера и довольно легким ударом пробил мимо голкипера Аталанты. Защита "богинь" сыграла далеко не самое лучшее в этом эпизоде – 1:0.

Мартинес отдал под удар Мхитаряну, но с ударом армянского футболиста не сложилось.

Копмейнерс и Бога остроумно разыграли штрафной у ворот Интера, Бога обошел соперника и пробил из пределов штрафной – мяч пролетел мимо ворот. Хотя голкипер гостей контролировал ситуацию.

На экваторе второго тайма Лукман проверил бдительность Онаны ударом из-за пределов штрафной – мощная пушка прилетела прямо по центру ворот, где стоял голкипер Интера.

Как ни старалась Аталанта, но хоть сравнять счет так и не смогла. Интер выходит в 1/2 финала Кубка Италии.

Интер – Аталанта: видеообзор матча