Аталанта уступила Интеру в матче 26-го тура Серии A. Украинец Руслан Малиновский отыграл первый тайм.

Интер – Аталанта 1:0

Гол: Шкиньяр, 54

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В первом тайме в течение двух минут Малиновский мог записать на свой счет голевую передачу. Украинец дважды подавал угловые, но в первый раз удар Сапаты отразил Ханданович, а во второй Джемсити попал в игрока Интера.

Сразу после перерыва Джан Пьеро Гасперини заменил Малиновского, выпустив Иличича. Замены не слишком пошли на пользу гостям, которые во втором тайме пропустили и уступили – 0:1.

После этого матча у Аталанты осталось 49 очков, и она занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Интер – Аталанта видеообзор