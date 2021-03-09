Интер минимально победил Аталанту, Малиновский отыграл только тайм: видео
Аталанта уступила Интеру в матче 26-го тура Серии A. Украинец Руслан Малиновский отыграл первый тайм.
Источник:24 канал
Интер – Аталанта 1:0
Гол: Шкиньяр, 54
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В первом тайме в течение двух минут Малиновский мог записать на свой счет голевую передачу. Украинец дважды подавал угловые, но в первый раз удар Сапаты отразил Ханданович, а во второй Джемсити попал в игрока Интера.
Сразу после перерыва Джан Пьеро Гасперини заменил Малиновского, выпустив Иличича. Замены не слишком пошли на пользу гостям, которые во втором тайме пропустили и уступили – 0:1.
После этого матча у Аталанты осталось 49 очков, и она занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.
Интер – Аталанта видеообзор
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