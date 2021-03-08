Матч Интер – Аталанта начнется в 21:40. В Украине трансляцию матча проведет канал "Футбол 2". Начало трансляции в 21:40.

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Смотреть онлайн матч Интер – Аталанта можно на платформе Oll.tv. Однако доступ к трансляции платный и требует регистрации.

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Перед игрой

Интер уверенно мчится к первому Скудетто с сезона-2009/2010, когда команда еще Жозе Моуринью оформила требл. Подопечные Антонио Конте набрали 59 очков и на 6 баллов опережают Милан.

В то же время Аталанта за 25 поединков набрала 49 очков и ведет борьбу за попадание в топ-4.

В сезоне 2020/2021 Аталанта и Интер уже встречались на поле команды из Бергамо. Поединок завершился ничьей 1:1.