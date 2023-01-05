Несмотря на то, что это был матч против команды, выступающей в третьем дивизионе чемпионата Испании, Барселона выпустила боевой состав, дав возможность сыграть нескольким игрокам ротации. И когда уже на четвертой минуте Араухо забил гол, казалось, что "блаугранас" довольно уверенно победят в этом матче.

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И Барселона была близка к тому, чтобы так и сделать, в первом тайме упустив несколько моментов. За что и поплатилась. При этом от своего же воспитанника.

Ориоль Солдевила еще в 2019 году был в составе юношеской команды Барселоны. Далее в его карьере было выступление за молодежную команду английского Бирмингема. А сейчас он выступает за Интерсити. И в матче против Барселоны он оформил хет-трик.

Сначала он забил после подачи с углового, в касание замкнув скидку от партнера. После этого – ударом головой после навеса с фланга. А на 86-й минуте – реализовав выход на ворота соперника, пробив между ног голкиперу.

Правда, все эти голы Солдевила забивал, когда его команда уступала, тем самым сравнивая счет. Между его первым и вторым голом Барселону вперед вывел Дембеле, перекинув голкипера. А потом забивал и Рафинья, в касание замкнув прострел от Жорди Альбы.

Поэтому основное время матча закончилось вничью 3:3, и команды ожидал экстра-тайм. Там снова Барселона вышла вперед, когда забил Ансу Фати. Помог ему в этом рикошет от ноги соперника. А вот Солдевила больше не забил, так что матч так и закончился победой Барселоны, которая проходит в 1/8 финала Кубка Испании.

Видеообзор матча Интерсити – Барселона