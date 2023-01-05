Попри те, що це був матч проти команди, яка виступає в третьому дивізіоні чемпіонату Іспанії, Барселона випустила цілком бойовий склад, давши можливість зіграти декільком гравцям ротації. І коли вже на четвертій хвилині Араухо забив гол здавалося, що "блаугранас" доволі впевнено переможуть в цьому матчі.

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І Барселона була близька до того, щоб так і зробити, в першому таймі змарнувавши декілька нагод. За що і поплатилася. При цьому від свого ж вихованця.

Оріоль Солдевіла ще у 2019 році був у складі юнацької команди Барселони. Далі в його кар'єрі був виступ за молодіжну команду англійського Бірмінгема. А зараз він виступає за Інтерсіті. І в матчі проти Барселони він оформив хет-трик.

Спочатку він забив після подачі з кутового, в дотик замкнувши скидку від партнера. Після цього – ударом головою після навісу з флангу. А на 86-й хвилині – реалізувавши вихід на ворота суперника, пробивши поміж ніг голкіперу.

Правда всі ці голи Солдевіла забивав, коли його команда поступалася, тим самим зрівнюючи рахунок. Між його першим та другим голом Барселону вперед вивів Дембеле, перекинувши голкіпера. А потім забивав і Рафінья, в дотик замкнувши простріл від Жорді Альби.

Тож основний час матчу закінчився внічию 3:3, і на команди очікував екстратайм. Там знову Барселона вийшла вперед, коли забив Ансу Фаті. Допоміг йому в цьому рикошет від ноги суперника. А от Солдевіла більше не забив, тож матч так і закінчився перемогою Барселони, яка проходить в 1/8 фіналу Кубка Іспанії.

Відеоогляд матчу Інтерсіті – Барселона