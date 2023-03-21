Объявят бой, чтобы насолить Джошуа: инсайдер анонсировал мегафайт Усик – Фьюри

Известный британский журналист Гарет Дэйвис уверен, что вскоре объявят бой за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Обе стороны боксеров внезапно затихли накануне дедлайна.

Объединительный бой за четыре пояса супертяжелого дивизиона между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком будет объявлен в ближайшее время. В этом уверен обозреватель Гарет Дэйвис.

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Хорошие новости по бою Усик – Фьюри

По мнению эксперта, есть определенные признаки того, что бой за абсолют согласован.

Во-первых, недавно промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен написал, что вскоре порадует "большими новостями". Во-вторых, хорошо то, что все внезапно утихло. Это чаще всего свидетельствует о том, что стороны очень близки к тому, чтобы окончательно финализировать соглашение. В-третьих, мы увидели, что Фьюри уже готовится к бою под руководством своего тренера Шугара Хилла. Согласитесь, все это хорошие знаки,

– заявил Дэвис.

Известно, что промоутеры британцев Фьюри и Джошуа являются конкурентами, поэтому анонс "Боя века" могут объявить накануне поединка Эй-Джея, который состоится 1 апреля.

Мне не говорили, что стороны планируют провести пресс-конференцию уже на этой неделе. Не исключаю, что они намеренно проведут ее на следующей. Ну, например, для того чтобы насолить Эдди Хирну и Энтони Джошуа накануне его боя (1 апреля) против Джермейна Франклина. Поэтому не волнуйтесь, если пресс-конференция состоится не на этой неделе. Это ничего не меняет,

– уверен британский обозреватель.

Напомним, что именно 1 апреля завершается последний дедлайн, которую предоставила боксерская ассоциация WBA. Если боксерам не удастся договориться об объединительном бое, Александр Усик встретится с обязательным претендентом на пояс WBA Даниэлем Дюбуа.