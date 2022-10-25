Промоутеры планируют бой Хейни – Ломаченко

По информации журналиста ESPN Майка Коппинджера, если Василий Ломаченко выйдет победителем из поединка с Джемейом Ортисом, то получит возможность выйти на ринг с действующим абсолютным чемпионом мира в легком весе Дэвином Хейни.

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Промоутерская компания Top Rank, сотрудничающая с Хейни и Ломаченко, займется организацией мегафайта.

"Бой Хейни – Ломаченко планируется. Сейчас Top Rank ведет дела обоих бойцов. У них остался еще один поединок с Дэвином Хейни, и это большое денежное сражение.

В прошлом Ломаченко показывал, что не позволяет деньгам вставать по пути к его цели стать абсолютным чемпионом мира. Я не вижу никаких причин, почему этот поединок не должен состояться», – сказал Коппинджер в эфире передачи Max On Boxing.

Ближайший бой Ломаченко

Напомним, что бой Ломаченко – Ортис состоится 29 октября в Нью-Йорке в "Мэдисон сквер гарден". Это будет главное сражение этого боксерского вечера. Выход Ломаченко на ринг ожидается 30 октября около 06:00 по Киеву.

Джемейн Ортис провел на профессиональном ринге 17 боев, из которых выиграл 16, а еще один поединок завершился вничью.

Василий Ломаченко одержал 16 побед на профи-ринге из 18 боев. Последний поединок украинец провел 21 декабря 2021 года против Ричарда Комми, которого победил единодушным решением судей.