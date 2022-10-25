Промоутери планують бій Хейні – Ломаченко

За інформацією журналіста ESPN Майка Коппінджера, якщо Василь Ломаченко стане переможцем поєдинку з Джемейом Ортісом, то отримає змогу вийти на ринг з діючим абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі Девіном Хейні.

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Промоутерська компанія Top Rank, яка співпрацює з Хейні і Ломаченком, займеться організацією мегафайту.

"Бій Хейні – Ломаченко планується. Зараз Top Rank веде справи обох бійців. У них залишився ще один поєдинок із Девіном Хейні, і це великий грошовий бій.

У минулому Ломаченко показував, що не дозволяє грошам вставати на шляху до його мети стати абсолютним чемпіоном світу. Я не бачу жодних причин, чому цей поєдинок не має відбутися", – сказав Коппінджер у ефірі передачі Max On Boxing.

Найближчий бій Ломаченка

Нагадаємо, що бій Ломаченко – Ортіс відбудеться 29 жовтня у Нью-Йорку в "Медісон сквер гарден". Це буде головний бій цього боксерського вечора. Вихід Ломаченка на ринг очікується 30 жовтня близько 06:00 за Києвом.

Джемейн Ортіс провів на професійному ринзі 17 боїв, з яких виграв 16, а ще один поєдинок завершився внічию.

Василь Ломаченко здобув 16 перемог на профі-рингу з 18 боїв. Останній поєдинок українець провів 21 грудня 2021 року проти Річарда Коммі, якого переміг одностайним рішенням суддів.