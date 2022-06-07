Иноуэ победил Донейра мощным нокаутом во 2-м раунде: видео удара

Во вторник, 7 июня, в Сайтаме (Япония) состоялось шоу бокса. Главным событием стал матч-реванш за объединение титулов между японцем Наоя Иноуэ и филиппинцем Нонито Донейром.

Японец "уничтожил" Донейра

На кону поединка были титулы чемпиона мира по версиям WBC (этот пояс был у Донейра), WBA и IBF (которыми владеет Иноуэ) в самом легком весе (до 53,5 килограммов). Первое сражение боксеры провели в ноябре 2019 года, тогда Наоя Иноуэ выиграл по очкам, пишет 24 канал.

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На этот раз преимущество Наоя Иноуэ было огромным. Уже в первом раунде он отправил соперника в нокдаун, а во втором окончил избиение.

Японский Монстр победил технокаутом во втором раунде и объединил пояса по трем версиям в самом легком весе.

Видео нокаута

Иноуэ подтвердил статус главного боксера более легкого дивизиона. Ноая владеет тремя чемпионскими ремнями – WBC, WBA Super и IBF.

На счету Инуэ 85 ударов, 42 из которых были точными. Донейр выбросил 71 удар, 16 донес до цели. Наоя нанес 5 чётких джебов из 30, у Нонито было 29 попыток, но ни одной удачной.

Японец прокомментировал свою победу.

Моя цель – стать абсолютным чемпионом мира. Если я смогу это сделать в течение 2022 года, то с удовольствием останусь в этом дивизионе. Если нет, то я способен подняться в другой вес и подраться там,

– сказал победитель поединка.