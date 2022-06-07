Японець "знищив" Донейра
На кону поєдинку були титули чемпіона світу за версіями WBC (цей пояс був у Донейра), WBA та IBF (якими володіє Іноуе) у найлегшій вазі (до 53,5 кілограмів). Перший бій боксери провели в листопаді 2019 року, тоді Наоя Іноуе виграв за очками, пише 24 канал.
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Цього разу перевага Наоя Іноуе була величезною. Вже в першому раунді він відправив суперника у нокдаун, а в другому закінчив побиття.
Японський Монстр переміг технокаутом у другому раунді та об'єднав пояси за трьома версіями у найлегшій вазі
Відео нокауту
Іноуе підтвердив статус головного боксера легшого дивізіону. Ноая володіє трьома чемпіонськими пасками – WBC, WBA Super і IBF.
На рахунку Інуе 85 ударів, 42 з яких були точними. Донейр викинув 71 удар, 16 доніс до цілі. Наоя наніс 5 точних джебів з 30, у Ноніто було 29 спроб, але жодної успішної.
Японець прокоментував свою перемогу.
Моя мета – стати абсолютним чемпіоном світу. Якщо я зможу це зробити протягом 2022 року, то із задоволенням залишусь у цьому дивізіоні. Якщо ні, то я здатний піднятися в іншу вагу і побитися там,
– сказав переможець поєдинку.