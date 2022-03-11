"Сейчас украинцы едины, как никогда раньше"

Шелестюк находится в Монреале (Канада). 11 марта он выйдет на ринг против венесуэльца Габриэля Маестре.

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Боксер прокомментировал войну на Украине.

"Конечно, ситуация на родине отвлекала от подготовки, не давала полностью сосредоточиться на бою. Особенно сейчас последние 2 недели. Беспокоюсь о тех, кто остался там.

О матери, о сестре, о родственниках жены. Иногда даже мучает бессонница. Это очень сложное время для страны. Но хотя бы все мы стали одним целым, максимально сплотились.

Пока украинцы едины, как никогда раньше. Все помогают друг другу, все хотят защищать страну от окупантов. Все готовы бороться друг за друга", – сказал украинский боксер.

Неважно, что многие из них говорят на разных языках. Эта война сплотила не только украинцев, но и весь мир,

– подчеркнул Шелестюк.

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