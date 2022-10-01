Ворскла одержала первую победу в сезоне, одолев Ингулец

В 5-м туре УПЛ Ингулец принимал Ворсклу. Хозяева матча потерпели минимальное поражение от полтавчан.

Ворскла одержала первую победу в сезоне, клуб из Полтавы обыграл Ингулец со счетом 0:1. К тому же подопечные Виктора Скрипника доигрывали поединок в меньшинстве, пишет 24 канал.

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Ингулец – Ворскла 0:1

Голы: Олейник, 34

Олейник на 34-й минуте вывел свою команду вперед. Сначала Марлисон в пределах штрафной головой сбросил на Степанюка, а тот в падении перевел мяч дальше – Денис с нескольких метров был точным.

В конце первого тайма ни одна из команд не создала опасных моментов у ворот соперника. В основном борьба продолжалась в центре поля без перехода к активным атакующим выпадам.

На 74-й минуте полтавчане оказались в меньшинстве из-за удаления Игоря Пердуты. Однако это не помешало гостям одержать победу в матче.

Ворскла набрала 4 очка и поднялась на 11 позицию. Ингулец с 2 баллами – 15-й.

В следующем туре петровский Ингулец сыграет гостевой матч против коваловского Колосса, а полтавская Ворскла будет принимать одесский Черноморец.