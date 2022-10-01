Ворскла здобула першу перемогу в сезоні, клуб з Полтави обіграв Інгулець з рахунком 0:1. До того ж підопічні Віктора Скрипника догравали поєдинок у меншості, пише 24 канал.
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Інгулець – Ворскла 0:1
Голи: Олійник, 34
Олійник на 34-й хвилині вивів свою команду вперед. Спершу Марлісон у межах штрафного майданчика головою скинув на Степанюка, а той у падінні перевів м'яч далі – Денис із кількох метрів був точним.
Наприкінці першого тайму жодна з команд не створила небезпечних моментів поблизу воріт суперника. Здебільшого боротьба тривала в центрі поля без переходу до активних атакувальних випадів.
На 74-й хвилині полтавці опинилися у меншості через вилучення Ігоря Пердути. Однак це не завадило гостям здобути перемогу у матчі.
Ворскла набрала 4 очка та піднялася на 11-ту позицію. Інгулець з 2 балами – 15-й.