Ингулец – Верес 1:0

Гол: Ситало, 13

Удаление: В. Шарай, 85 (Верес)

Все внимание было приковано не столько к матчу, сколько к состоянию футбольного поля, если его вообще можно назвать поле. Разве что вспаханным для огорода, но никак не для игры в футбол, пишет 24 канал.

Стоит увидеть Песок на пол поля: стадион Ингульца шокировал Верес перед игрой - видео

На одной из штрафных площадок было вообще все в песке. Верес, приехавший в Петрово, был шокирован таким состоянием поля перед поединком.

Лучше к такому полю были приспособлены футболисты Ингульца. Уже на 13-й минуте благодаря ситалу счет стал 1:0 в пользу хозяев поля.

Как ни старались жители хотя бы сравнять счет, но подопечные ушли с поля без забитых голов. Верес отличился только со знаком минус. Удаление Владислава Шарая на 85-й минуте лишь усложнило задачу ровенскому клубу, который должен был догонять в счете.

Ингулец минимально обыграл Верес на футбольном поле похожем на болото и песчаный пляж.