В телеграмм-канале ровенского клуба выложили видео состояния поля перед игрой. Судя по видео, по газону страшно даже просто пройти.
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Ужасный газон в селе Петрово
На опубликованных кадрах заметно, что трава на стадионе "Ингулец" осталась лишь небольшими кусками. Основная часть "газона" либо полностью голая, либо просто засыпана песком, а люди на нем просто вязнут в болоте.
У нас красивий, гарний край: Квіти, море, річка, гай! Рідне все: поля, діброви, а сади які чудові!
– проиронизировала прессслужба Вереса.
Зато журналист и игрок Вереса Дмитрий Поворознюк не был так сдержан. Он пошутил, что с такими условиями УПЛ может официально разрешить играть резиновым или волейбольным мячом.
Рядом есть Кропивницкий, Александрия, есть несколько полей в Киеве. Но надо играть в селе Петровом при любых условиях,
– пожаловался Поворознюк.
Он показал видео, как на таком поле ведет себя мяч. Падая на поле, он даже не отбивается, а просто останавливается в болоте.