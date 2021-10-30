Ингулец – Верес 0:0

Смотрите также Шахтер без проблем разгромил Десну в домашнем матче: видео

Подопечные Юрия Вирта не форсировали события и играли с оглядкой на усталость, что не помешало им создать опасный момент уже на седьмой минуте встречи – мяч после удара Кучерова попал в штангу.

Если до перерыва гости имели небольшое преимущество, то во втором тайме лучшие физические кондиции игроков Ингульца вышли на первый план. Правда, особой выгоды подопечные Сергея Лавриненко из этого не извлекли. Казакам не хватило точности, а удар Ковалева парировал Когут.

Выездная ничья позволила Вересу подняться на седьмое место в турнирной таблице. Впрочем, Металлист 1925 года, у которого такое же количество очков, имеет игру в запасе. Ингулец благодаря набранному пункту как минимум на сутки покинул зону переходных матчей за право остаться в элитном дивизионе.

Ингулец – Верес видеообзор