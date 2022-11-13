Вторая отставка в УПЛ: Ингулец уволил тренера, который выводил их в финал Кубка Украины

Президент клуба Александр Поворознюк остался недоволен провальным стартом сезона. Он решил попрощаться с Сергеем Лавриненко, который возглавлял команду шесть лет.

В воскресенье в Киеве состоялся поединок 13 тура УПЛ между Металлистом 1925 и Ингульцем. Команда Сергея Лавриненко уступила харьковчанам после того, как забила первой.

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Для команды из Петрова этот сезон складывается пока неудачно. Ингулец одержал лишь одну победу в 11 матчах и идет на предпоследнем месте. Такое положение дел явно не понравилось президенту клуба Александру Поворознюку.

Официальный сайт клуба сообщил об уходе Сергея Лавриненко с поста главного тренера клуба. Президент Ингульца поблагодарил специалиста за долгое сотрудничество.

Хочу выразить искренние слова благодарности за многолетний труд и значительный вклад в развитие Ингульца Сергея Лавриненко. Я ценю и уважаю его как профессионала и просто замечательного человека. Благодарю его за отдачу и старание. Но футбол – это всегда эмоции и терпение. Оно когда-то кончается. Я думаю, не только у меня, но и у всех болельщиков клуба. Поэтому я принял решение – попрощаться с Сергеем Лавриненко и дать возможность проявить себя новым и перспективным людям. Футбол должен быть отдушиной для нас в столь сложные времена. Так что работаем на победу,

– заявил Поворознюк.

Также Александр Григорьевич сообщил, что в ближайших матчах исполнять обязанности главного тренера будет Младен Бартулович, бывший ассистент Лавриненко.

36-летний хорват известен по своим выступлениям в УПЛ за Днепр, Кривбасс, Арсенал, Карпаты, Ворсклу, Волынь и собственно Ингулец. Также на счету Младена есть две игры за свою национальную сборную.

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Напомним, что Лавриненко был одним из старожилов УПЛ, ведь возглавил Ингулец только в 2016 году. За это время он вывел команду в УПЛ из Первой Лиги, а также доходил с ней в финал Кубка Украины в 2019 году. До этого Сергей два года возглавлял крапивническую звезду.

. Это уже вторая отставка в УПЛ этого сезона. Ранее работу в Металлисте 1925 г. потерял Валерий Кривенцов. Ему на смену пришли Эдмар и Олег Голодюк (в дуэте).