Ингулец просит перенести матч с Динамо в Киев: причина

Матч 4-го тура УПЛ Ингулец – Динамо может состояться в Киеве. Клуб из Петрово просит перенести матч в столицу Украины.

Просьба Ингульца

Клуб из Петрова обратился к киевлянам с просьбой сыграть свой домашний матч в 4-м туре в Киеве. Этот вопрос сейчас решается.

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Если стороны ударят по рукам, то матч состоится на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Почему такое решение принял Ингулец? Вероятно, что такая просьба связана с тем, что клуб хочет принять во втором круге Динамо уже на новом домашнем стадионе в Петрово. Этот поединок состоится 22 февраля 2022 года.

Перед этим матчем киевский клуб сыграет перенесенную встречу 1-го тура против Миная. Игра состоится 11 августа в 19:30.

Динамо за два тура набрало максимум очков – 6 баллов. Чего не скажешь про Ингулец – 3 тура и ноль пунктов.

Поединок между Ингула и Динамо состоится 18 августа. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30.