Не боятся никого после триумфа над Динамо: Ингулец одолел Металлист – видеообзор матча

Клуб с Петровым победил своего очередного соперника в рамках УПЛ. Харьковский коллектив продолжает болтаться на дне турнирной таблицы.

Ингулец – Металлист 2:1

Голы: Одарюк, 28, 77 – Пати, 64

Ингулец и Металлист провели встречу в рамках 17-го тура Украинской Премьер-лиги, из которой победителем вышли "казаки". Клуб с Петровым продолжает радовать своих фанатов после победы над Динамо. 24 канал.

Достойно внимания Аутсайдер дал бой претенденту на еврокубки: Минай сыграл вничью с Александрией – видеообзор

Ленивый поединок

Коллективы из средней части турнирной таблицы решили не кормить друг друга множеством опасных моментов. Однако командам и минимума хватило, чтобы найти и реализовать свои голевые случаи.

"Казаки" забили свой мяч на 28-й минуте встречи после розыгрыша штрафного удара. Дмитрий Нагиев выполнил долгую подачу почти из центра поля в штрафную Металлиста. Там "кожяного" ждал одинокий Владимир Одарюк, о котором забыли все игроки харьковского коллектива. Нападающий Ингульца уверенно головой перевел мяч в сетку ворот соперника, 1:0.

Металлист решил ответить острым моментом уже во втором тайме. Харьковский коллектив забил гол после стандартного положения. На 64-й минуте дебютным мячом в составе Металлиста отличился французский крепкий защитник Пати, замкнувший прострел Максима Прядуна и подаривший надежду своей команде, 1:1.

Однако Ингулец свой момент все же выждал – атаковал Металлист, а забили "казаки". На 77-й минуте матча клуба с Петровым удалось выйти в лидеры благодаря контратаке. Второй гол в матче на свой счет записал Владимира Одарюк, который с дальней дистанции попал прямо в левый угол ворот, 2:1.

Ингулец занял 9-е место турнирной таблицы (20 очков в активе) и теоретически получил шансы бороться за пятое еврокубковое место. А вот Металлист остался еще в зоне вылета, находясь на 13 месте (16 очков в активе).

Видеообзор матча Ингулец – Металлист: