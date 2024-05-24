Матч состоится в Петровом. Стартовый свисток прозвучит в 13:00, пишет 24 Канал.

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Кульминация сезона

Оба клуба заблаговременно гарантировали себе повышение в классе. Подопечные Мирона Маркевича имели существенное преимущество над Ингульцом, однако в последних пяти матчах набрали лишь 8 очков.

Этим воспользовалась команда Владислава Лупашко. Она на этом отрезке одержала все победы, в том числе и во Львове над "львами", тем самым сделав концовку сезона максимально драматичной.

Перед последним матчем чемпионата лидеров Первой лиги разделяет лишь одно очко. Поэтому для чемпионства хозяевам нужно только побеждать, а гостей устроит даже ничья.

Смотрите онлайн-трансляцию матча Ингулец – Карпаты

Отметим, что 24 мая в Первой лиге состоятся еще 3 матча: Виктория – Кудривка-Нива, Левый берег – Эпицентр и Мариуполь – Агробизнес. Все поединки начнутся в 13:00.