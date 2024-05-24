"Львы" не удержали лидерство: Ингулец – чемпион Первой лиги по футболу

В пятницу, 24 мая, состоялись матчи последнего тура Первой лиги. В центральном поединке сезона встречались Ингулец и Карпаты.

Команды в очном противостоянии решали судьбу чемпионства. В Петрово хозяев устраивала только победа, пишет 24 Канал.

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Драматическая развязка сезона

Подопечные Лупашка вышли вперед уже на 9-й минуте встречи. Гости после навесной передачи не разобрались в собственной вратарской площадке и этим воспользовался Артем Ситало.

Первый гол матча Ингулец – Карпаты: смотрите видео

На 20-й минуте поединка команда Маркевича сравняла счет и вернула себе лидерство в режиме реального времени. Максим Чех забил головой после подачи углового от Тараса Сакива.

Ответный гол от Карпат: смотрите видео

Все шло к боевой ничьей, однако уже в компенсированное время Ингулец смог вырвать победу. Станислав Малыш отдал безумный пас в акробатическом прыжке через себя и Сергей Панасенко забил "золотой" гол сезона ударом с линии штрафной площадки.

Смотрите победный гол Ингульца в матче с Карпатами

Таким образом за две минуты до финального свистка "желто-красные" вырвали чемпионство Первой лиги, а "львы" остались с "серебром".

Отметим, что бронзовым призером стал Левый берег, который в последнем туре переиграл дома Эпицентр (2:1). Оба эти клубы сыграют в переходных матчах за выход в УПЛ.