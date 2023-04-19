Реализованное пенальти принесло Ингульцу победу над Рухом: видео гола

В среду, 19 апреля, Ингулец и Рух провели перенесенный матч 10-го тура УПЛ-2022/2023. Клуб из Петрова минимально обыграл львовян.

Ингулец – Рух 1:0

Гол: Ковалев, 15(п)

Удаление: Соломон, 90 (Рух)

Середняк и аутсайдер УПЛ провели перенесенную игру первенства. Поединок не подарил нам много голов. Лишь один мяч определил победителя встречи, сообщает 24 Канал.

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На 15-й минуте Ингулец заработал право на пенальти. Одиннадцатиметровый удар взялся выполнять капитан хозяев Ковалев, который уверенно развел мяч и голкипера Руха по разным углам ворот. Ингулец тогда повел в счете 1:0.

Видео пенальти Ингульца

На перерыв Ингулец ушел с преимуществом на табло 1:0.

Во втором тайме команды создали моменты, но реализовать хотя бы один эпизод не удалось.

На 90-й минуте Рух еще осталось в меньшинстве. Соломон получил вторую желтую карточку, которая привела к изъятию.

Пенальти принесло победу Ингульцу над Рухом.