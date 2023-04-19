Інгулець – Рух 1:0
Гол: Ковальов, 15 (п)
Вилучення: Соломон, 90 (Рух)
Середняк та аутсайдер УПЛ провели перенесену гру першості. Поєдинок не подарував нам багато голів. Лише один м'яч визначив переможця зустрічі, повідомляє 24 Канал.
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На 15-й хвилині Інгулець заробив право на пенальті. Одинадцятиметровий удар взявся виконувати капітан господарів Ковальов, який впевнено розвів м'яч та голкіпера Руха по різних кутах воріт. Інгулець тоді повів у рахунку 1:0.
Відео пенальті Інгульця
На перерву Інгулець пішов із перевагою на табло 1:0.
У другому таймі команди створили моменти, але реалізувати бодай один епізод не вдалось.
На 90-й хвилині Рух ще й залишився у меншості. Соломон отримав другу жовту картку, яка привела до вилучення.
Пенальті принесло перемогу Інгульцю над Рухом.
- Інгулець із 25 очками посідає 9-те місце.
- Рух йде лише на 15-й позиції серед 16 клубів, маючи у своєму активі 19 пунктів.