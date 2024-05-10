Лише за кілька тижнів до завершення сезону-2023/2024 Інгулець слідом за Карпатами зміг достроково забезпечити себе місцем в УПЛ. За результатами матчу з Агробізнесом клуб із Петрового переходить в елітний дивізіон, пише 24 канал.

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Інгулець повертається в УПЛ

Путівку до підвищення у класі команді подарували розгромні три голи. Вже на перших хвилинах Валерій Сад забив гол у ворота Агробізнесу.

Ще два м'ячі футболісти Інгульця забили в середині другого тайму. Сітало та П'ятов подарували своїй команді путівку до елітного дивізіону.

Нагадаємо. Інгулець вилетів з УПЛ після сезону-2022/2023. Команда завершила чемпіонат на 14 місці і програла у матчах на виліт.

В перехідних іграх за право виходу в УПЛ змагатимуться Лівий Берег та Епіцентр.