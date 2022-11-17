Первое поражение Бартуловича: Динамо переиграло Ингулец благодаря дублю Цыганкова – видео голов

Киевское Динамо 17 ноября сыграло перенесенный матч 1-го тура УПЛ. Киевляне с трудом переиграли Ингулец.

Ингулец – Динамо 1:2

Голы: Ситало, 62 – Цыганков, 32 (п), 45+1

Поединок против Динамо стал первым для Младена Бартуловича в должности исполняющего обязанности главного тренера Ингульца. Сергей Лавриненко был уволен после поражения от Металлиста (1:2), пишет 24 канал .

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Киевляне не были гостеприимны и нанесли поражение команде Бартуловича.

Во второй части первого тайма киевляне дважды забили в ворота номинальных хозяев. Сначала Цыганков точно пробил с пенальти – 0:1.

Видео первого гола Динамо

А уже в компенсированное к первому тайма время отличилось уже по игре. Лонвейк головой сбросил на Дубинчака. Владислав красиво опрокинул голкипера и в последний момент отдал на свободного Цыганкова. Виктору ничего не оставалось, как и с нескольких сантиметров отправить мяч уже в пустые ворота Ингульца. Динамо удвоило свое преимущество благодаря дублю Цыганкова – 0:2.

Видео второго гола Цыганкова

После перерыва подопечные Бартуловича сократила отставание до минимума. На 62-й минуте Ситало в падении замкнул разрезную передачу в штрафной "бело-синих" - 1:2.

Как Ингулец сократил отставание: смотрите видео

Однако больше Ингульца не хватило. Динамо одержало победу со счетом 1:2.