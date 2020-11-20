"Ингулец" – "Динамо", где смотреть

Домашние матчи "Ингула" в чемпионате Украины сезона-2020/2021 транслируют телеканалы "Футбол 1/2/3". Собственно "Футбол 2" и покажет игру "Ингулец" – "Динамо", сообщает 24 канал.

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Начало трансляции матча "Ингулец" – "Динамо" в 13:55. Стартовый свисток поединка прозвучит в 14:00.

Смотреть онлайн матч "Ингулец" – "Динамо" легально можно на сайте Oll.tv. Но стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации.

Месячная подписка на канале "Футбол 1", "Футбол 2" и "Футбол 3" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 109 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport.