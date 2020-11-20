Киевское "Динамо" перед матчем с "Барселоной" в Лиге чемпионов проведет матч 10 тура чемпионата Украины. Лидер УПЛ 21 ноября пожалует в гости к "Ингульцу". Где смотреть онлайн матч УПЛ – читайте далее в материале.
"Ингулец" – "Динамо", где смотреть
Домашние матчи "Ингула" в чемпионате Украины сезона-2020/2021 транслируют телеканалы "Футбол 1/2/3". Собственно "Футбол 2" и покажет игру "Ингулец" – "Динамо", сообщает
24 канал.
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Начало трансляции матча "Ингулец" – "Динамо" в 13:55. Стартовый свисток поединка прозвучит в 14:00.
Смотреть онлайн матч "Ингулец" – "Динамо" легально можно на сайте Oll.tv. Но стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации.
Месячная подписка на канале "Футбол 1", "Футбол 2" и "Футбол 3" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 109 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport.
"Динамо" – лидер чемпионата Украины. После 9 туров киевляне набрали 20 очков. В предыдущем туре "бело-синие" потерпели первое поражение, уступив "Шахтеру".
Новичок УПЛ "Ингулец" еще не знает вкуса побед в Премьер-лиге. Клуб из села Петрово проиграл два матча, а еще 7 свел к ничьей.