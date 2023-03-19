Ингулец – Черноморец 1:2

Голы: Головкин, 82 – Хадида, 2, Алефиренко, 40

Ингулец и Черноморец провели встречу в рамках 18-го тура Украинской Премьер-лиги, из которой победителями вышли одесситы. "Моряки" вылезли из зоны вылета, а "казаки" прервали свою победную серию, пишет 24 канал.

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Долгожданный результат

Уже в дебюте поединка Черноморец продемонстрировал всю свою жажду победы. Гол организовал легионерский дуэт одесситов – Бадибанга и Хадида. Первый заработал пенальти после передачи в штрафную площадку Ингульца – голкипер "казаков" снес бельгийского игрока. А израильский полузащитник на 2-й минуте матча уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар, разведя вратаря Ингульца и мяч по разным углам ворот, 0:1

Черноморец лишний раз свои силы не тратил. На 40-й минуте одесситы удвоили свое преимущество, только второй раз за матч пробив по воротам. Даниэль Алефиренко вышел на убийственную позицию, однако вместо сильного удара нападающий "моряков" элегантно опрокинул голкипера Ингульца и записал гол на свой счет в третьем матче подряд, 0:2.

Во втором тайме одесситы не слишком уверенно довели свое преимущество до логического победного завершения. Команда из Петрово имела возможность отыграться, однако "казаки" реализовали только один момент. Иван Головкин вернул интригу в матч на 82-й минуте матча. Полузащитник Ингульца хитрым ударом из-за пределов штрафной низом отправил мяч в нижний угол ворот Черноморца, голкипер одесситов на удар не реагировал, 1:2.

На большее "казаков" не хватило, несмотря на все старания Ивана Головкина, который уверенно брал инициативу на себя. Поэтому таким образом Ингулец прервал свою выигрышную серию и закрепился на 10-м месте чемпионата Украины (19 очков в активе). А черноморец смело вылез из зоны вылета, заняв 11 позицию УПЛ (18 очков в активе).

Видеообзор матча Ингулец – Черноморец: