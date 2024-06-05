Амбициозная победа перед Олимпиадой: сборная Украины U-23 разгромила молодежку Индонезии
Сборная Украины U-23 успешно начала выступления на международном турнире Мориса Ревелло во Франции. В стартовом поединке подопечные Руслана Ротаня одержали уверенную победу над командой Индонезии U-20.
Индонезия U-20 – Украина U-23 – 0:3
Голы: Геннадий Синчук, 9, Николай Михайленко, 30, Олег Федор, 59
В понедельник, 4 июня, олимпийская сборная Украины по футболу начала свое выступление на международном турнире Мориса Ревелло во Франции поединком с командой Индонезии U-20, пишет 24 Канал.
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Олимпийская сборная Ротаня одержала разгромную победу
В рамках подготовки к летним Играм-2024 подопечные Руслана Ротаня провели учебно-тренировочный сбор, а теперь стартовали на соревнованиях. Первую игру, против Индонезии, "сине-желтые" проводили в городе Витроль.
Первый тайм прошел при тотальном доминировании украинской команды. Вскоре после начала встречи мог забивать Волошин. И быстрый гол таки произошел – на 9-й минуте Синчук замкнул подачу Драмбаева.Важно.
А после перерыва, на 59-й минуте, "сине-желтые" забили в третий раз – Федор замкнул подачу Синчука. Финальный свисток арбитра зафиксировал разгромную победу подопечных Руслана Ротаня со счетом 3:0.
Видеообзор матча Индонезия U-20 – Украина U-23
Следующий поединок на международном турнире олимпийская сборная Украины проведет 6 июня против команды Италии.