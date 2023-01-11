С личными рекордами: четверо украинцев финишировали в зачетной зоне гонки в Рупольдинге

На этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге 11 января состоялась индивидуальная мужская гонка. Украинские биатлонисты показали достаточно удачный результат.

Украинцы в индивидуальной гонке были представлены пятью биатлонистами – Богданом Цымбалом, Артемом Тищенко, Тарасом Лесюком, Денисом Насыко и Русланом Ткаленко. И только последний финишировал вне зачетной зоны. А сразу трое смогли финишировать в топ-30.

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Не без промахов

Лучше всего себя проявил Насико, только в последний момент попавший к участию в гонке. Как и большинство биатлонистов на трассе, он промахнулся. Но благодаря хорошей скорости показал 26-й результат. Для украинца это первые очки в карьере на этапе Кубка мира. Следовательно, и лучший результат в карьере.

Рядом финишировали Артем Тищенко (28 место) и Тарас Лесюк (29 место). Для Лесюка это тоже пока лучший результат в карьере на этапах Кубка мира.

Богдан Цымбал с двумя промахами финишировал на 34-й позиции. И сумел набрать зачетные баллы.

Что касается Ткаленко, то он был самым быстрым на трассе среди украинцев. Но попасть в зачетную зону помешала стрельба – сразу три промаха, отбросивших его на 46-е место.

Кто выиграл индивидуальную гонку в Рупольдинге

Вряд ли в сезоне 2022/2023 кто-то может составить конкуренцию норвежскому биатлонисту Йоханнесу Бё. Разве что он сам. Но не в этот раз. Даже с двумя незакрытыми мишенями он сумел финишировать первым. Для него это восьмая победа в сезоне, и первая – в индивидуальной гонке.

В общем, норвежские биатлонисты и дальше продолжают задавать фантастический темп в этом сезоне. Поэтому и вторым финишировал еще один норвежец – Ветле Кристиансен, отставший почти на 10 секунд с одной незакрытой мишенью.

В общей сложности стрельба в этой гонке подвела почти всех биатлонистов. И только двое сумели отстреляться вчистую. Один из них – словенец Яков Фак. И именно это позволило ему финишировать на третьем месте, не дав норвежцам полностью оккупировать подиум. Ведь четвёртым финишировал Штурла Лергейд.

Результаты индивидуальной гонки в Рупольдинге

1. Йоханнес Бё (Норвегия, 1+0+0+1) 48:48.4

2. Ветле Кристиансен (Норвегия, 0+0+0+1) +9.9

3. Яков Фак (Словения, 0+0+0+0)+29.3

26. Денис Насыко (Украина, 0+1+0+0) +3:32.1

28. Артем Тищенко (Украина, 0+1+0+0) +3:45.1

29. Тарас Лесюк (Украина, 0+0+0+1) +3:51.5

34. Богдан Цымбал (Украина, 0+0+0+2) +4:08.8

46. Руслан Ткаленко (Украина, 0+2+0+1) +5:11.2

В общем зачете Кубка мира Йоханнес Бё продолжает не просто удерживать лидерство, но и увеличивать отрыв от преследователей. Теперь он опережает Легрейда на 144 балла. А Кристиансен сумел выйти на третье место, обойдя француза Кантена Фийона-Майе. Лучший из украинцев Антон Дудченко на 34 месте.

В Кубке наций тоже лидирует Норвегия. А Украина благодаря удачному выступлению в этой гонке вернула себе десятое место.